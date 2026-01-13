  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Fethiyespor - Galatasaray CANLI ANLATIM

Fethiyespor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Karşılaşma Fethiyespor 0 - 0 Galatasaray skoruyla devam ediyor.

Fethiyespor 0 - 0 Galatasaray

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

38' Penaltı atışında bir kez daha topun başına geçen Icardi yine kaleciyi geçemedi.

37' VAR'dan gelen uyarı sonrası ceza sahasına erken giriş ihlali nedeniyle penaltı tekrarlanacak.

36' Penaltı atışında topun başına geçen Icardi, yaptığı vuruşta kaleci Arda'yı geçemedi.

35' Kazımcan'ın gelişine vuruşunda top ceza sahasında bulunan savunmadan döndü. Hakem elle oynama gerekçesiyle Galatasaray lehine penaltı kararı verdi.

25' Galatasaraylı oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Fethiyespor savunmasında boşluk arıyor.

16' Savunma arkasına sarkan Ahmed Kutucu ceza alanı içi sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı, açıyı daraltan kaleci Arda Akbulut topu çıkararak gole izin vermedi.

12' Ceza sahasında topla buluşan Melih yaptığı vuruşta Fethiyespor'u 1-0 öne geçirdi. Ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

10' Kazımcan sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte topla buluşan Ahmed içeri çevirdi. Kale önünde topu savunma uzaklaştırdı.

9' Oyuncu Değişikliği: Arda Ünyay - Abdülkerim Bardakcı

1' İlk düdük geldi ve maç başladı.

 

