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Fethiye’deki ada ve koylarda çevre temizliği

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki ada ve koylarda yapılan çevre temizliğinde, yaklaşık 122 kilogram çöp toplandı.

11 Haziran 2019 Salı 15:57
Fethiye’deki ada ve koylarda çevre temizliği

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki ada ve koylarda yapılan çevre temizliğinde, yaklaşık 122 kilogram çöp toplandı.


Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi öncülüğünde, katılan gönüllü öğrenciler ve bir grup otel çalışanı, Kızılda, ve Kalafat koyunda kıyı temizliği yaptı.


Temizlik çalışmasına 20 gönüllü katıldığı etkinlikte, yaklaşık 4 saatte 122 kilogram çöp toplandı.


TURMEPA’da görevli Ersin Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, temizlikte ağırlıklı olarak plastik cam ve balıkçı malzemeleri, yemek kapları toplandığını söyledi.


122 kilogram atığın doğaya karışmasını önlemiş olduklarını belirten Özer, şunları kaydetti:


“Bir cam şişe doğada 4 bin yılda, plastik şişe ise 450 yılda kayboluyor. Tamamen kayboluyor da diyemeyiz. Bunlar parçalanarak mikro plastiklere dönüşüyor. Denizde yaşayan ve bizim tükettiğimiz canlılar da bu atıkları tüketiyor. Biz de sofralarımızda aslında balık değil mikro plastik yiyoruz. Günlük hayatta kullandığımız her türlü atığı doğaya karışmasını önlemeliyiz.”


Temizlik çalışmasına katılan Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gül Gencer ise temizlik çalışmasının bir sonu olmadığını, yarın yine doğanın aynı şekilde doğanın kirlediğini ifade etti


İnsanlarda çevre bilinci oluşması gerektiğini vurgulayan Gencer, “Herkese çevremizi kirletmememiz gerektiğini anlatmalıyız. Günlük hayatta kullandığımız tüm maddelerde temizlikte topladık. Oyuncaklar, yiyecek kapları, plastik ve camlar vardı. Gelecek için doğamızı temiz tutmamız gerekiyor.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:57
  1. doğa

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