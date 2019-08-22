Fethiye’de makilik alanda yangın Muğla’nın Fethiye ilçesinde yerleşim alanlarına yakın kesimde makilik alanda yangın çıktı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yerleşim alanlarına yakın kesimde makilik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevki’indeki makilik alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edilirken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına başlarken, vatandaşlarda yangını söndürmek için ekiplere yardımcı oluyor.

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