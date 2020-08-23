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Aktüel Fethiye'de çevre gönüllüleri bir koyda 4 saatte 2 ton çöp topladı
Aktüel

Fethiye'de çevre gönüllüleri bir koyda 4 saatte 2 ton çöp topladı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 15:11:10 -
Fethiye'de çevre gönüllüleri bir koyda 4 saatte 2 ton çöp topladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki koyda yaklaşık 2 ton çöp toplandı.

Fethiye Belediyesi ile Ölüdeniz Rotary Kulübü öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında, Kayaköy Mahallesi'ndeki Darboğaz Koyu'nda çevre temizliği yapıldı.

Teknelerle koya ulaşan gönüllülerin yaklaşık 4 saatte topladığı 2 ton kadar çöp, kıyıya getirildi. Atıklardan dönüştürülebilir olanları, Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne gönderildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en güzel ada ve koylarından bazılarının ilçelerinde bulunduğunu söyledi.

Doğal güzelliklerin korunarak kullanılması gerektiğini vurgulayan Karaca, "Bölgede yaşayan ve tatile gelenlerin çöplerini doğaya atmamasını istiyoruz. Doğa harikası coğrafyamızı temiz bir şekilde gelecek nesillere miras bırakmalıyız." dedi.

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