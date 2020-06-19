Fethiye Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor

Nilüfer Belediyesi’nin Fethiye Mahallesi’nde hayata geçireceği Fethiye Kapalı Pazar Alanı’ndaki çalışmalarda sona gelindi. Proje tamamlandığında bölgenin pek çok ihtiyacı aynı anda karşılanmış olacak.

Nilüfer’deki açık pazaryerlerini üzeri kapalı hâle getirerek vatandaşların yaz-kış her hava koşulunda rahat alışveriş yapmalarını sağlayan Nilüfer Belediyesi, bu amaçla Fethiye pazaryerini de yeniledi. Daha önce açık pazar alanı olarak hizmet veren Fethiye Pazaryeri’nde yeni bir projeyi hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, bölgeye toplam 5 bin 500 metrekare alanda yapılan düzenlemeyle; zemin katında 4 bin 823 metrekare kapalı alanı bulunan bir pazar alanı ile üst katında da eğitim-inovasyon atölye salonları, ofis, kafeterya, sergi salonu ile Kadın ve Çocuk Akademisi olarak kullanılacak mekânlar kazandırdı.

İnşaat çalışmaları devam eden proje tamamlandığında, Fethiye Mahallesi sadece modern bir pazaryerine kavuşmakla kalmayıp, mekânların işlev kazanmasıyla birlikte sosyal ve kültürel bir hareketlilik de kazacak.

Pazarın kurulmadığı günlerde otopark olarak da hizmet verecek olan Fethiye Kapalı Pazar Alanı, böylelikle bölgede yaşanan otopark meselesine de çare olacak.

Nilüfer’e değer katan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Fethiye Kapalı Pazar Alanı’nı da yakın zamanda hizmete açacaklarını ifade etti. Fethiye Pazar Alanı’nın eski yerinde, yenilenen yüzüyle hizmet vereceğini söyleyen Başkan Erdem, “Nilüfer Belediyesi olarak halkımızın daha kaliteli ortamda alışverişini yapabilmesine olanak sağlamak için kentimizdeki pazar alanlarını yenilemeye devam ediyoruz. Fethiye Mahallemizde yenilenen pazaryerini de yakın zamanda hizmete açacağız. Fethiye Kapalı Pazar Alanı, içinde bulundurduğu diğer olanaklarla sadece pazar alanı değil, eğitim ve sosyal yaşam merkezi niteliği de taşıyacak. Pazarın kurulmadığı günlerde otopark olarak da hizmet verecek olan Fethiye Kapalı Pazar Alanımız, bölgedeki pek çok ihtiyacı aynı anda karşılamış olacak” diye konuştu.