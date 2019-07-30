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Fethiye Körfezi'nde korkutan görüntü!

Muğla'nın Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimiyle ilgilibelediyeden açıklama geldi. Belediye Başkanı Osman Gürün, "Körfez'deki renk değişiminin tarımsal ilaçlarla ilgili olduğu bilimsel olarak tespit edildi." dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 18:37
Fethiye Körfezi'nde korkutan görüntü!

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Atık Su Arıtma Tesisi'nin Fethiye Körfezi'ne negatif bir etkisinin olmadığını belirterek, "Körfez'deki renk değişiminin tarımsal ilaçlarla ilgili olduğu bilimsel olarak tespit edildi." dedi.

Fethiye Körfezi'nde ve Atık Su Arıtma Tesisi'nde inceleme yapan Gürün, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizdeki renk değişiminin arıtma tesisinden kaynaklandığı algısının büyük bir hata olduğunu söyledi.

Arıtma tesisinin yetersiz olmadığını, yine de yeni bir planlamayla kapasitesinde artırım yapılacağını belirten Gürün, "Atık Su Arıtma Tesisi'nin Fethiye Körfezi'ne negatif bir etkisi yok. Körfez'de yaşanan olayla ilgili parametreler farklı." ifadelerini kullandı.

Devlet Su İşlerinin, körfeze gelen derelerde ıslah çalışması yaptığını aktaran Gürün, derelere yapılan setlerin yeteri kadar atığı toplayamadığının tespit edildiğini vurguladı.

"Yaşanan hadise..."

Yeni bir yatırım programı ve 25 milyon liralık ek ödenekle setlerin yükseltilerek kapasitesinin artırılacağını anlatan Gürün, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız olay ve körfezin daha fazla dolması önlenecek. Derelerden gelen atıkların tamamen kesilmesi gerekiyor. Körfez’deki renk değişiminin tarımsal ilaçlarla ilgili olduğu bilimsel olarak tespit edildi. Tarımsal ilaçlı azot fosfor zengini bir su geliyor. Bununla ilgili de Tarım Bakanlığının ilaçlarla ilgili çok daha disiplinli hareket etmesi gerekiyor. İlaçlarla ilgili sınırlama, standart getirilmesi gerekiyor. Derelere yapılacak olan yeni çökertmenin daha uygun şartlarda olması lazım. Oluşan hadise de bunun da negatif etkisi olduğu bilim adamları tarafında tespit edildi."

Fethiye Körfezi'nde suyun renginin sarı ve yeşil tonlarına bürünmesiyle ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri 26 Haziran'da inceleme başlatmış, yapılan incelemede, renk değişiminin, deniz dibindeki alglerden kaynaklandığı açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 18:37
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