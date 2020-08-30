Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ölüm tehdidi iddiası

Ankra’dan Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen Çağlar Özbakır isimli bir vatandaş, hareket halindeki otomobili ile giderken arkasından gelen bir aracın sürücüsüyle sözlü münakaşaya girdi. Aracını yol kenarına çeken Özbakır ile diğer araçta bulunan üç kişi arasında tartışma büyüdü.

Özbakır’a hakaret eden 3 kişiden 2’si araca zarar verdi. Vatandaş durumu emniyet müdürlüğüne bildirdiğinde ilginç bir olayla karşılaştı. Özbakır’a hakaret edenlerden birisinin Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili konuşan Özbakır, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın kendisini ölümle tehdit ettiğini bekirterek, ‘Arabama tekme attılar. Araçta kadın olduğu belirtmeme rağmen tehditler ile karşılaştım. Durumu emniyete bildirip belediye başkanınından şikayetçi oldum’ dedi.