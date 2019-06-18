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Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Tıbbı Genetik Polikliniği" hizmeti başladı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde Tıbbi Genetik Polikliniğinin hizmete başladığı bildirildi.

18 Haziran 2019 Salı 12:40
Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Tıbbı Genetik Polikliniği" hizmeti başladı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde Tıbbi Genetik Polikliniğinin hizmete başladığı bildirildi.


Kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunumunu kendine hedef olarak belirleyen Fethi Sekin Şehir Hastanesi bölgenin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmetlerine yenilerini ekliyor.Hastanenin açılış süreciyle birlikte çalışmalarına başlananTıbbi Genetik Polikliniği hizmeti sunumu için çalışmalar tamamlanarak hizmete açıldı.Hastanede genetik olarak araştırılması gereken hastaların bubu poliklinikte muayene edilerek hizmetlerden faydalanabileceği aktarıldı.


Bilgi veren Başhekimi Doç.Dr. Savaş Öztürk, "Ülkemizin sağlık alanındaki vizyon projelerinden olan Şehir Hastanelerinin 6’ıncısı olarak hizmete başlayan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanemiz ilimize ve bölge illerine dünya standartlarında sağlık hizmeti sunuyor. Hastanemiz sahip olduğu imkanlarla halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmak için yoğun bir çaba sarf ederek bu amacı gerçekleştiriyor. Halkımızın tüm sağlık ihtiyaçlarını yerelden karşılamak, başka illere sevk oranlarını azaltmak ve sağlık turizmine katkı sunmak için hizmet yelpazemizi genişleterek yolumuza devam ediyoruz. Bu kapsamda Tıbbi Genetik Polikliniği ve genetik testlerin çalışılması ile ilgili olarak çalışmalarını tamamladığımız polikliniğimiz hizmete başlamıştır"dedi.


Tıbbi Genetik Uzmanı Dr. Hilmi Bolat ise “Hastanede göreve başladığım günden bu yana gerekli genetik testlerin yapılabilmesi amacıyla hastane yönetimi ile birlikte yoğun bir çalışma gösterdik ve geldiğimiz aşamada başhekimimizin büyük destekleriyle genetik alanda sağlık hizmeti sunmak üzere başlattığımız çalışmaları tamamlayarak hizmet vermeye başladık. Çevre illerde genetik alanda imkanların bulunmamasından dolayı çevre illerden de çok sayıda hasta başvurusu oluyor. Bu anlamda hem Elazığhem de bölge illeri açısından önemli bir açığı kapatacağımızı düşünüyoruz. Hem poliklinik hizmeti hem de gerekli laboratuvar testleri açısındantalebi karşılamaya hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bu çalışmaların hastanemize ve Elazığ’a önemli katkılar sunacağına inanıyorum"ifadelerini kullanarak verilen hizmetleri de aktardı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:40
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