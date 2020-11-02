Fethi Sekin kimdir? Fethi Sekin ne zaman şehit oldu?

Türkiye 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin yaşandığı gecede 7’den 77’ye tüm vatandaşların sokağa dökülerek satılmış darbecilere haddini bildirmesiyle büyük bir felaketin önüne geçildi. 15 Temmuz kalleş darbe girişi gecesinde Ömer Halisdemir gibi nice kahraman evlatları ülkenin geleceğinin karartılmasını engelledi. Ülkemizin şehitler tepesi hiç bir zaman boş kalmadı. Vatan için şehitlik mertebesine ulaşan kahraman isimlerden biri de şehit Fethi Sekin.

Şehit polis Fethi Sekin 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde bebek katili, vatan haini terör örgütü PKK tarafından kalleş saldırı sonunda şehit düştü. Teröristlerin saldırısı kahramanlık örneği göstererek hainleri püskürterek olası faciayı önleyen şehit polis Fethi Sekin kimdir?, nerelidir? Fethi Sekin ne zaman doğdu?

Fethi Sekin kimdir?

Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ’ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi. Eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Polis Meslek Yüksekokulu’nu kazandı. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu’ndan 1995 yılında mezun olan Sekin’in ilk görev yeri Kilis oldu. Daha sonra Bingöl’e atanan Sekin, 1999-2002 yıllarında bu kentte görev yaptı. Bingöl’den sonra İzmir’e tayin olan Sekin, yaklaşık 9 yıl adliye önünde görev aldı. Şehit Fethi Sekin 3 çocuk babasıydı.

Teröristlerin C kapısına yaklaşarak saldırıyı planladıkları gibi yapmalarını engelleyen Şehit Fethi Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürterek olası faciayı önledi.