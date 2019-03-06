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Fetex Turizm Fuarı 9. kez kapılarını açtı

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde bu yıl 9’ncusu düzenlenen Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek, İçecek İhtisas Fuarı (FETEX) açıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:30
Fetex Turizm Fuarı 9. kez kapılarını açtı

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde bu yıl 9’ncusu düzenlenen Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek, İçecek İhtisas Fuarı (FETEX) açıldı.

 

Marmaris Fuarcılık (MARFO) tarafından organize edilen FETEX Fuarı, Çamköy Mahallesi’ndeki Bekir Eser Çamköy Semt Pazaryeri’nde 4 bin 500 metrekare alan üzerine kuruldu. Fuarda, 65 firma tanıtmak için stant açtı. Marmaris Fuarcılık (MARFO) tarafından organize edilen, Fethiye Belediyesinin ev sahipliğinde Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Ticaret ve sanayi Odası ve Tüm Sanayciler ve İş adamları Derneği ( TÜMSİAD) ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle 9. Kez kapılarını FETEX’in ilk gün yoğun ilgi oldu.

 

FETEX’in açılışına Fethiye Kaymakamı Muzzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkan Alaaddin Yıldırım, Fethiye Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Büyükte, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı Mehmet Soydemir, Ak Parti İlçe Başkanı Bekir Eser, Ak Parti Fethiye Belediye Belediye Başkan Adayı Muhittin Kayabaş, İyi Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Nagihan Bulut, Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Selçuk Selvi ve vatandaşlar katıldı.

 

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, “2018-2019 yılı içerisinde turizmde hepimiz çok umutluyuz. Arkadaşlarımızla bizde toplantılar ve değerlendirmeler yapıyoruz. 2019 yılında rezervasyon çok güzel olduğunu, geçen yıla oranla yüzde 30-40 oranında bir artış olduğu gözleniyor. Bütün kurumlarımızla beraber tedbirlerimizi alıyoruz. Ama bu ilginin, alakanın bize yüklediği sorumluluklarda var. İnşallah bu sorumluluğumuzu; sektör temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve kamu kurumu ve kuruluşlarıyla yerine getireceğiz. Geçtiğimiz yıl sadece Babadağ’da 160 bin uçuş oldu. Yine ilçemize 1 milyon 450 bine yakın yerli ve yabancı turist ağırladık” diye konuştu.

 

Fethiye Belediye Başkan Vekili Alaattin Yıldırım, “Keşke hep Fethiye’nin tanıtımında böyle güzel etkinlikle olsa, keşke hep böyle mutlu günlerde beraber olsak. Bizde bir turizmci olarak ipliğin bir ucundan tutuyoruz. Arkadaşlarda bir tarafından tutuyorsa bu iş olacaktır” dedi.

 

TÜMSİAD Muğla Şubesi Temsilcisi Abdul Gaffur Toğluk, “Bu tip organizasyonlara çok önem ve değer veriyoruz. Yurt dışına gittiğimiz zaman bize bu tür organizasyonların çok önemli ve değerli olduğunu söylüyorlar. Çünkü ilinizi, ilçenizi, memleketinizi, ülkenizi tanıtıyorsunuz diye. TÜSİAD olarak bizde elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

Fethiye Şef Mavi profesyonel aşçılar derneği başkanı Onur Arslan, “MARFO’nun düzenlemiş olduğu 9’uncu FETEX Fuarında bizde 9’uncu Ulusal Yemek yarışmamızı düzenliyoruz. Türkiye genelinde ortalama 310’na yakın öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz katılım sağlıyor. Türkiye geneli yaklaşık 2 bin şef ziyarette bulunacak. Bu sene bir ilki de gerçekleştirdik. Ulusal yemek yarışması yanında burada stant açan firmalara stant yeri vererek onların ürün tanıtımı ve tadımı yapması için olanak sağladık” dedi.

 

MARFO Fuarcılık adına konuşan Hakan Özel, “Turizm bu sene iyi geçecek. Enerjimiz çok iyi. Katkı sağlayan kurumlara çok teşekkür ederiz” dedi.

 

Fuar 9 Mart Cumartesi günü sona erecek.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:30
  1. Muğla
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