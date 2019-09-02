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Festvaller şehri İzmit, Sanatfest’e hazırlanıyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi yine bir ilke imza atarak İzmit El Sanatları Festivali SanatFest’i gerçekleştirecek.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:42
Festvaller şehri İzmit, Sanatfest’e hazırlanıyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi yine bir ilke imza atarak İzmit El Sanatları Festivali SanatFest’i gerçekleştirecek.


İzmit Sanatfest, 5-8 Eylül tarihleri arasında Sekapark Ucurtma Tepesi yanındaki alanda sanatseverleri ağırlayacak. Etkinlikte,İzmit’te faaliyet gösteren esnafların el emeği ürünleri halkla buluşacak.Kadının Gücü konseptindeki festivalde, müzik eğlence etkinlikleriyle İzmitliler hem alışveriş yapıp hem de güzel zaman geçirecek. Kadınların ekonomiye daha fazla katılarak kendi ayakları üzerinde durabilmelerine destek olmak, çeşitli atölyelerle kadınların farklı dallarda kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilecek olan festivalde kendi alanlarında başarılı olmuş, örnek teşkil eden kadınlar konuşmacı olarak davet edilecek.


Festivalde, gümüşten ebruya, camdan seramiğe, kırkyamadan nakışa, doğal ürünlerden el yapımı yiyeceklere kadar birçok alanda el emeği ürünün görülüp alınabileceği standlar olacak. Farklı el sanatlarına dair atölyeler yapılacak. Banu Tozluyurt, Ebru Tuay ve Özge Uzun “Kadının Adı Var” isimli gösterileriyle, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel de “Masal Mekanında Kadın Olmak” konulu söyleşi ve masal dinletisi ile SanatFest’te yer alacaklar.


Ezgi Aktan ve Mary Jane’nun sahne alacağı festivalde Moğollar müzik gurubu da İzmitlilere unutulmaz anlar yaşatacak.Önümüzdeki yıllarda uluslararası boyuta taşınmak istenen festival,Türk el emeği üreticisinin ürünlerini yurtdışına ulaştırmak amacı da taşınmaktadır. Üretimde kadının gücünü ve önemini göstermek amacıyla oluşturulan konsept altında,İzmitli üreticilere ve esnaflara katkı sağlamak amacıyla İzmit’te ilk defa hayata geçirilen SanatFest başvurularının devam ettiğini belirten İzmit Belediyesi yetkilileri, festivale katılmak ve ürünlerini halkala buluşturmak isteyen İzmitlilerin, belediyeye başvuru yapabileceklerini duyurdular.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:42
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