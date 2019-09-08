Festival caddesine, 500 metrelik bayrak Sarıgöl 13.

Sarıgöl 13. Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivali kapsamında Alaşehir Caddesi’ne 500 metre uzunluğunda dev Türk Bayrağı asılarak açılan standların üzeri cadde boyunca kaplandı.

Festivali ziyaret eden vatandaşlar bir yandan alış veriş ederlerken, bir yandan gökyüzüne asılan 500 metrelik Türk Bayrağını izledi. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Her geçen yıl festivalimizin daha renkli ve güzel olması için çeşitli çalışmalarımızı festivalimize yansıtmaktayız. Amacımız üzümlerimizi tanıtmak, gelen misafirlerimizin rahat bir ortamda festivalimizi gezmelerini sağlamaktır.’’ dedi.

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