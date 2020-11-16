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Kadın - Aile Fesleğenli mercimek çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Fesleğenli mercimek çorbası nasıl yapılır?

Fesleğenli mercimek çorbası tarifi | Farklı bir çorba tarifi arayanlar "Fesleğenli çorba nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, fesleğenli mercimek çorbası olur mu? | Fesleğenli çorba tarifi | Fesleğenli mercimek çorbası gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2020-11-16 19:01:00 -
Fesleğenli mercimek çorbası nasıl yapılır?

Fesleğenli mercimek çorbası yapılışı | İçinizi ısıtacak bir çorba tarifi arıyorsanız; fesleğenli mercimek çorbasını kullanabilirsiniz. Peki, fesleğenli çorba nasıl yapılır?

Fesleğenli mercimek çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 2 dal taze fesleğen
  • 1 adet patates
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı kuru fesleğen
  • 1,5 su bardağı kırmızı mercimek
  • Tuz
  • Sıvı yağ
  • Sıcak su

Fesleğenli mercimek çorbası nasıl yapılır?

Tencereye yağ alıp soğan ve patatesi kavurun.

Ardından tencereye 4-5 su bardağı sıcak su ekleyin.

Tencereye mercimeği de ilave edin.

Mercimek kıvam alınca kuru fesleğen, taze fesleğen ve tuzu ekleyin.

Ardından çorbayı blendardan geçirin.

Bir iki taşım kaynadıktan sonra çorbayı servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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