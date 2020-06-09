Fesleğenin 6 önemli faydası!

Fesleğen, ballıbabagiller familyasından tek yıllık ve genellikle ılıman bölgelerde yetişen bir bitkidir. Güçlü bir esans özelliğine sahip olan ve alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılan fesleğen kalp hastalıklarına karşı da oldukça etkilidir. İçeriğinde linalol, cineol ve pinen yağları barındıran fesleğen, uzun süre tokluk hissi veren bir bitkidir. Tıkalı sinüsleri açmada en etkili doğal ilaç olan fesleğen sağlığa birçok fayda sağlamaktadır. Stresi önemli ölçüde azaltan fesleğen, migrene de birebir gelmektedir.

İşte fesleğenin 6 faydası...

- İçerdiği esans sayesinde güçlü bir iltihap sökücüdür. Böylece üst solunum yolları hastalıkları sırasında tıkanan sinüslerin balgam şeklinde çıkarılmasını sağlar.

- Sindirim sistemine de oldukça faydalıdır. Bağırsak parazitlerinin dökülmesine yardımcı olur.

- Antibakteriyel özelliği olan fesleğen, kalp ve damar hastalıklarını engeller.

- Özellikle yemek sonrası yaşanan mide bulantısı ve hazımsızlığa iyi gelmektedir. Ayrıca fesleğen, mide duvarını korur; kramp, ülser ve reflü gibi mide hastalıklarının yaşanmasını önler.

- Fesleğenin hücreleri yenileme özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği ile birlikte yaşlanmayı azaltır.

- Boğaz ağrıları, stres, yorgunluk ve migren ağrılarına karşı doğal ilaçtır.