Fesih Aktaş kimdir? EPGİS başkanı Fesih Aktaş hayatı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş hakkında "fiyatları etkileme" sebebiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Peki EPGİS başkanı Fesih Aktaş kimdir? Fesih Aktaş ne iş yapıyor, ne mezunudur?

EPGİS başkanı Fesih Aktaş kimdir?

EPGİS’in kurucusudur. EPGİS ise akaryakıt sektöründe bölgesel sendikalarından biridir, ağırlıkla İzmir ve Doğu Anadolu üyelerini kapsar. Fesih Aktaş 2003-2016 yılları arası PÜİS (Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası) Genel Başkan Yardımcısı olarak yer almıştır. 2017 yılından bu yana ise EPGİS Genel Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Fesih Aktaş, EPGİS olarak Türkiye'de akaryakıt sektörünü bilinçlendirmek ve akaryakıt istasyonu sahiplerini birbirine bağlamayı amaçlamaktadır. Lise mezunu olan Aktaş, evli ve bir çocuk babasıdır.