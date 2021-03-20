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Gündem Feshedilen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili flaş açıklama! Daha sert tedbirler için sinyali verdi
Gündem

Feshedilen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili flaş açıklama! Daha sert tedbirler için sinyali verdi

Türkiye'nin aileyi ifsat eden İstanbul Sözleşmesi'nden kurtulmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 19:16:00 -
Feshedilen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili flaş açıklama! Daha sert tedbirler için sinyali verdi

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, aileyi hedef alan fesat İstanbul Sözleşmesi'nden kurtuldu.

Vatandaşlardan büyük takdir toplayan gelişmenin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan çarpıcı bir açıklama geldi.

Daha sert tedbirler için sinyal

Bakan Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Kadına karşı şiddetle mücadeleyi, terörle mücadele kadar önemsiyoruz. Toplumun özümsemediği, gerilim oluşturan soyut ve ithal metinler, kadına karşı şiddetle mücadelenin aracı olamaz. Profil resimlerine konulan halkalarla, ideolojik ve sapkın yaklaşımlarla bu sorun çözülemez.

Türkiye, kadim değerleri çerçevesinde evrensel normları belirleyebilecek, öncü uygulamaları hayata geçirebilecek birikime sahiptir. İşlerliği olmayan sözleşmeler yerine çok daha sert, bağlayıcı ve uygulanabilir önlemlerle bu sorunun üstesinden geleceğiz."

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