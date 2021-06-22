Fert gelirinin en düşük olduğu iller: Van, Muş, Bitlis, Hakkâri

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2020 yılında 33 bin 428 TL iken, İBBS 1. Düzey bölgeleri itibariyle en yüksek olduğu bölge, 49 bin 239 TL ile TR1 (İstanbul) bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 38 bin 022 TL ile TR5 (Batı Anadolu) bölgesi ve 35 bin 785 TL ile TR3 (Ege) bölgesi izledi.

En düşük gelir TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) İBBS 2. Düzey bölgesinde gerçekleşti

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgesi, 49 bin 239 TL ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu. En düşük ise 15 bin 198 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) bölgesinde gerçekleşti.

Gelir eşitsizliği en az TR4 (Doğu Marmara) İBBS 1. Düzey bölgesinde gerçekleşti

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, P80/P20 oranı en düşük 4,6 ile İBBS 1. Düzey bölgesi TR4 (Doğu Marmara) olurken bu bölgeyi 5,8 ile TR9 (Doğu Karadeniz) ve TR7 (Orta Anadolu) bölgeleri izledi.

P80/P20 oranı en yüksek İBBS 1. Düzey bölgesi 8,6 ile TR1 (İstanbul) bölgesi olurken, bu bölgeyi 7,2 ile TR6 (Akdeniz) ve 6,8 ile TR5 (Batı Anadolu) bölgeleri izledi.

(P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalmaktadır.)

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) İBBS 2. Düzey bölgesinde gelir eşitsizliği en az oldu

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre P80/P20 oranı Türkiye'de 8,0 iken, bu değerin en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri; 4,2 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), 4,4 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) ve 4,6 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) oldu.

P80/P20 oranının en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 8,6 ile TR10 (İstanbul), 7,9 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale), 7,6 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) oldu.

Göreli yoksulluk oranı en düşük TR4 (Doğu Marmara) İBBS 1. Düzey bölgesinde oldu

Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu İBBS 1. Düzey bölgeleri; yüzde 13,8 ile TRA (Kuzeydoğu Anadolu), yüzde 13,6 ile TR2 (Batı Marmara) ve yüzde 13,3 ile TRB (Ortadoğu Anadolu) oldu.

Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu İBBS 1. Düzey bölgeleri ise yüzde 8,8 ile TR4 (Doğu Marmara), yüzde 9,6 ile TRC (Güneydoğu Anadolu) ve yüzde 10,4 ile TR7 (Orta Anadolu) şeklinde sıralandı.

Göreli yoksulluk oranı en düşük TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde gerçekleşti

Her İBBS 2. Düzey bölgesi için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 16,1 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale), yüzde 14,9 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) ve TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise yüzde 7,2 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), yüzde 8,0 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve yüzde 8,1 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) olarak hesaplandı.