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Spor Fernando Santos ilk idmanına çıktı
Spor

Fernando Santos ilk idmanına çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-10 18:08:00 -
Fernando Santos ilk idmanına çıktı

Süper Lig’in 20. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta yeni teknik direktör Fernando Santos siyah-beyazlı takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Siyah-beyazlıların bugün açıkladığı yeni transfer Norveçli oyuncu Jonas Svensson da Beşiktaş ile ilk kez antrenmanda yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Rizespor maçında oynayan futbolcular salonda çalışırken, diğer oyuncular ise sahada çalıştı. Teknik direktör Fernando Santos’un da ilk antrenmanı olan çalışma, ısınma koşuları ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, çeşitli varyasyonlarla pas çalışması gerçekleştirirken, idmanın basına açık son kısmında ise top kapma oyunu oynandı.

Beşiktaş’ın bugün anlaşmaya varıldığını açıkladığı yeni transferi Norveçli futbolcu Jonas Svensson da takımla beraber ilk kez çalıştı.

Kasımpaşa müsabakasında sakatlanan Necip Uysal, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün ilk kez takımla çalıştı.

Fernando Santos yardımcılarıyla poz verdi

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Fernando Santos, antrenman öncesi basın mensuplarını selamlayarak, yardımcıları Joao Costa, Paulo Mendes, Justino Fernando, Ricardo Santos ve Jorge Rosario ile kameralara kartal pençesi pozu verdi.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos kimdir?
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos kimdir?

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