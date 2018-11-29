THY- Banjul
0553 313 94 23

Fernando Muslera'dan maç sonu açıklaması: Üzgünüm, moralim çok bozuk

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera, 2-0 mağlup oldukları Lokomotiv Moskova maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

29 Kasım 2018 Perşembe 03:25
Fernando Muslera'dan maç sonu açıklaması: Üzgünüm, moralim çok bozuk

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Lokomotiv Moskova mağlubiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fernando Muslera, "Çok önemli bir maça çıktık. Her şey bizim elimizdeydi. Kaderimizi belirleyecektik ama istemediğimiz bir sonuçla dönüyoruz. Aslında pozisyona da girdik ama değerlendiremedik. Havaya parantez açabiliriz. Alışık olmadığımız bir havada oynadık. Yine pozisyonlar bulduk. Defansif anlamda biraz agresif olmalıyız. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de." dedi.

''Üzgünüm, moralim çok bozuk''

Muslera "Üzgünüm, moralim çok bozuk. Biraz da sinirliyim, buradan galibiyetle dönmek istiyorduk. Şimdi son maçı odaklanacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 03:25
  1. Fernando Muslera
  2. Galatasaray
  3. Lokomotiv Moskova
  4. Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fernando Muslera'dan maç sonu açıklaması: Üzgünüm, moralim çok bozuk
    1. Fernando Muslera'dan maç sonu..
    2. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih..
    3. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün..
    4. 'Ehliyetsiz öğretmen' olayının içyüzü..
    5. Türkiye ile AB arasında diplomasi..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'e gitti
    7. Süleyman Soylu şehit çocuğunun göz..
    8. Microsoft, Apple'dan tacını geri aldı
    9. Müslüm Gürses anısına 'Garipler Futbol..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'e gitti
    11. Boko Haram örgütü insansız hava..
    12. Danıştay üyeliğine seçme ve atama..
    13. Çevrenin korunmasına yönelik teklif..
    14. Hareket halindeki treninin üstüne..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin'e gitti
    16. "3,5 milyondan fazla Suriyeli uyum..
    17. Edremit Körfezi'nde kuvvetli yağış
    18. Tijuana gelen göçmen sayısı 9 bine..
    19. Katarlı bakandan Türkiye'ye övgü dolu..
    20. Almanya'da "Batı'da İslam Mimarisi"..
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Dövizde manipülasyon yapan 16 bankaya milyar dolarlık dava
    Dövizde manipülasyon yapan 16 bankaya milyar dolarlık dava