Fernando Muslera'dan maç sonu açıklaması: Üzgünüm, moralim çok bozuk

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Lokomotiv Moskova mağlubiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.



Fernando Muslera, "Çok önemli bir maça çıktık. Her şey bizim elimizdeydi. Kaderimizi belirleyecektik ama istemediğimiz bir sonuçla dönüyoruz. Aslında pozisyona da girdik ama değerlendiremedik. Havaya parantez açabiliriz. Alışık olmadığımız bir havada oynadık. Yine pozisyonlar bulduk. Defansif anlamda biraz agresif olmalıyız. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de." dedi.

''Üzgünüm, moralim çok bozuk''



Muslera "Üzgünüm, moralim çok bozuk. Biraz da sinirliyim, buradan galibiyetle dönmek istiyorduk. Şimdi son maçı odaklanacağız." diyerek sözlerini noktaladı.