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Spor

Fernandao Süper Lig’e dönüyor! Anlaşma tamam

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Fernandao, Süper Lig’e yükselen Erzurumspor ile anlaştı. Transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 10:47:00 - 2020-08-15 10:52:10
Fernandao Süper Lig’e dönüyor! Anlaşma tamam

1 senelik aranın ardından tekrar Süper Lig’e yükselen Erzurumspor, transfer bombasını patlattı. Ligde kalmayı garanti altına almak isteyen Dadaşlar, Gabriel Obertan ile sözleşme uzattı, ardından gölcü arayışına girdi. Bir süredir forvet bulmak için uğraşan Erzurumspor’un, Fenerbahçe’nin eski yıldızı Fernandao ile anlaştığı öğrenildi.

Dadaşlar, Fernandao’nun kulübü Bahia’yı da transfer için ikna etti. 33 yaşındaki yıldız da yeniden Türkiye’ye dönme fikrine karşı değilken, yapılan görüşmeler neticesinde transferde önemli yol kat edildi.

Fanatik’te yer alan habere göre, Mavi-Beyazlı ekibin, tecrübeli golcüyü renklerine bağlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde imza için Türkiye’ye uçması beklenen Fernando, bu sezon Bahia formasıyla çıktığı 8 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Bahia’dan ayrılmak istiyor

33 yaşındaki golcünün Bahia ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ülkesinde mutlu olmayan ve başka bir takımdan teklif almadığı öğrenilen yıldız oyuncunun ayrılma isteğini yönetime ilettiği ifade edildi.

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