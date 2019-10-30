Ferizli OSB binlerce kişiye ekmek kapısı olacak

Nevzat Orbay

Tarımdan sanayiye birçok alanda üretim gerçekleştiren Sakarya, yaklaşık 20 yıldır edindiği otomotiv sektörü tecrübesini Ferizli’ye kuracağı “Otomotiv ve Metal İhtisas OSB”yle taçlandıracak. Yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım bedeliyle doğu Marmara’nın en büyük ihtisas OSB’si unvanına sahip olacak alanın, Karasu Limanı’na 30, Kuzey Marmara Otoyolu’na 20, Anadolu Otoyolu’na 32 ve demir yoluna 3 kilometre mesafede oluşu sanayicileri cezbediyor.

150 ön talep alındı

2022’de üretime başlaması hedeflenen OSB, faaliyete geçtiğinde yıllık 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas OSB Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, OSB’nin tarıma ve çevreye zarar vermeyecek alanlarda kurulması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Kuzey Marmara ve Anadolu oto yolları ile limana ve demir yoluna yakınlığı düşünüldüğünde Ferizli Metal ve Otomotiv İhtisas OSB’nin büyük imkanlara sahip olduğunu anlatan Nayir, bölge için 150 ön talebin alındığını belirtti.

“Biz otomotiv ve metal sanayisinde kültürü olan şehiriz” diyen Nayir, “Geleceğe ait en az 15 bin, üst seviyede de 20 bin istihdamın sağlanacağı düşünülüyor. Diğer OSB’lerde olduğu gibi istihdam, üretim, katma değer ve ihracat olarak bizim önemli bir noktamızı teşkil edecek” ifadelerini kullandı.

“Katma değer üreten bir ihtisas OSB olmasını planlıyoruz”

Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Başkanı Talip Kuriş de OSB’de ana olarak otomotiv ve otomotiv yan sanayi, metal ve metal yan sanayi, elektrik ve elektronik ürünleri, çelik ve döküm imalatı, alüminyum profil, boru profil imalatı ve metal ürünlerinden imal edilecek eşya makine elektrik ve elektronik ürünleri üretecek firmaların yer alacağını bildirdi.

OSB’nin, Doğu Marmara’nın en büyük ihtisas organize sanayi bölgesi olacağını aktaran Kuriş, 530 hektarlık alana kurulması planlanan OSB’nin müteşebbis heyetinin kurulduğunu, bakanlıktan izinlerinin alındığını ve çok kısa süre sonra kamulaştırma işlemlerine başlanacağını kaydetti.

Karasu ilçesinde savunma sanayisine yönelik BMC’nin yatırımının başladığına işaret eden Kuriş, önümüzdeki yıllarda otomotiv sektörünün Sakarya’daki ağırlığının daha da artacağını aktardı.