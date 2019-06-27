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Ferit Gümüş milli takıma veda ediyor

- Tekerlekli sandalye basketbolunun önemli isimlerinden Ferit Gümüş, milli takım formasını son kez İstanbul Cup'ta giyecek

27 Haziran 2019 Perşembe 17:00
Ferit Gümüş milli takıma veda ediyor


ANKARA (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Ferit Gümüş, milli takım formasıyla son kez İstanbul Cup'ta sahaya çıkacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım formasını yaklaşık 200 kez giyen tecrübeli basketbolcu Ferit Gümüş için turnuvanın ilk gününde yarın oynanacak Türkiye-Rusya karşılaşmasının ardından veda töreni düzenlenecek.

Ferit Gümüş, 1981 yılında Mardin'de dünyaya geldi. A Milli Takım formasını 2003'ten bu yana giyen basketbolcu, ay-yıldızlı ekiple 2014'te dünya üçüncülüğü, 2017'de ise Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

İstanbul Cup, 28-30 Haziran tarihlerinde İstanbul Beylikdüzü Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Turnuvaya Türkiye, Rusya, İran ve Güney Kore katılacak.


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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:00
  1. Ferit Gümüş
  2. Tekerlekli sandalye basketbol
  3. veda

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