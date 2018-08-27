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Feribotta kamyonet devrildi!

Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta bir kamyonetin otomobilin üzerine devrildiği bildirildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 23:51
Feribotta kamyonet devrildi!

Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta bir kamyonet, otomobilin üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait feribot, Yalova'dan Yenikapı'ya hareket etti. Feribotun arka bölümündeki kamyonet, seyir sırasında yanındaki otomobilin üzerine devrildi. Yenikapı'ya yanaşan feribottaki araçların çıkışı sağlanırken, devrilen kamyonetin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

'ÇIĞLIK SESİ DUYDUK'

Olay esnasında vapurda bulunan bir yolcu, “Ani bir dalga oluştu. Peşinden çığlık sesi duyduk. Bir çocuk düştü sandık. Sarsıntı oldu. Etrafımıza bakarken kamyonun diğer araba üzerine devrildiğini gördük” dedi.

Yolcuların panik yaşadığı arabalı vapur bu şekilde seferine devam etti. Yenikapı iskelesine gelen arabalı vapurda devrilen kamyon çekici yardımı kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 23:51
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  2. İstanbul
  3. yenikapı
  4. feribot

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