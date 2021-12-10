Feribot seferleri iptal mi? Gökçeada feribotlar çalışıyor mu?
Bozcaada feribotlar çalışıyor mu 11 Aralık | Hafta sonu Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde şiddetli fırtına yaşanması bekleniyor. Bu sebeple feribot kullanacak olanlar seferlerin iptal edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, Gökçeada Bozcaada feribotları çalışıyor mu 11 Aralık
Marmara Bölgesi’nde şiddetli fırtınanın yaşanması bekleniyor. Feribot kullanacaklar ise Çanakkale’de seferlerin iptal olup olmayacağını araştırmaya başladı.
Feribot seferleri iptal mi? Gökçeada feribotlar çalışıyor mu?
Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine 11 Aralık Cumartesi yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının programdan kaldırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.
Seferler saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bugün de yapılamamıştı.