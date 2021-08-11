Ferhat Gedik kimdir? Ferhat Gedik ne zaman vefat etti?
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik vefatının 4. yılında anıldı. Peki, Ferhat Gedik kimdir?
Ferhat Gedik ve Eren Bülbül 11 Ağustos 2017’de şehit oldu. Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik 38 yaşındaydı. Gedik gerisinde eşi ve iki çocuğunu bıraktı.
11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kurmuş olduğu hain pusuda Eren Bülbül'ü korumak için evinin önünde Eren ile birlikte şehit olmuştur.