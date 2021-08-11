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Biyografi Ferhat Gedik kimdir? Ferhat Gedik ne zaman vefat etti?
Biyografi

Ferhat Gedik kimdir? Ferhat Gedik ne zaman vefat etti?

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik vefatının 4. yılında anıldı. Peki, Ferhat Gedik kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 11:20:00 -
Ferhat Gedik kimdir? Ferhat Gedik ne zaman vefat etti?

Ferhat Gedik ve Eren Bülbül 11 Ağustos 2017’de şehit oldu. Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik 38 yaşındaydı. Gedik gerisinde eşi ve iki çocuğunu bıraktı.

11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kurmuş olduğu hain pusuda Eren Bülbül'ü korumak için evinin önünde Eren ile birlikte şehit olmuştur.

Eren Bülbül kimdir hayatı | Eren Bülbül kaç yaşında neden vefat etti?
Eren Bülbül kimdir hayatı | Eren Bülbül kaç yaşında neden vefat etti?

Biyografi

Eren Bülbül kimdir hayatı | Eren Bülbül kaç yaşında neden vefat etti?

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