  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çöl yeşile döndü! 60 milyar ağaçla iklim değişti
Dünya

Çöl yeşile döndü! 60 milyar ağaçla iklim değişti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çöl yeşile döndü! 60 milyar ağaçla iklim değişti

Çin, 46 yıl süren dev projeyle çölleşmeye karşı tarihi bir başarıya imza attı. Taklamakan Çölü çevresine dikilen milyarlarca ağaç, bölgeyi karbon yutağına dönüştürdü.

Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olarak bilinen Taklamakan Çölü, yıllar süren çalışmaların ardından şaşırtıcı bir dönüşüm yaşadı. Çin’in 1978 yılında başlattığı dev ağaçlandırma projesi tamamlandı ve çölün etrafı yaklaşık 3 bin kilometrelik kesintisiz bir yeşil kuşakla çevrildi.

Toplamda 60 milyardan fazla ağaç ve çalının dikildiği proje, yalnızca çölleşmeyi durdurmakla kalmadı; aynı zamanda bölgenin iklim dengesini de değiştirdi.

 

KARBON YUTAĞINA DÖNÜŞTÜ

Bilimsel verilere göre, oluşturulan yeşil kuşak artık atmosfere saldığından daha fazla karbondioksit emiyor. Bu durum, Taklamakan Çölü’nün bir “karbon yutağı” haline geldiğini gösteriyor.

Yapılan ölçümlerde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı:

  • Yıllık yağış miktarı iki katına yakın arttı
  • Kum fırtınalarının sayısı üçte bire düştü
  • Toz emisyonlarında ciddi azalma yaşandı

 

DOĞA YENİDEN CANLANDI

Araştırmalar, özellikle yağışlı dönemlerde bitki örtüsünün fotosentez hızının arttığını ortaya koyuyor. Uydu verileri, bu süreçte atmosferdeki karbondioksit seviyesinin belirgin şekilde düştüğünü doğruluyor.

Bölgedeki çiftçiler için ise bu dönüşüm, daha temiz hava, daha az zarar gören tarım alanları ve daha verimli üretim anlamına geliyor.

Uzmanlara göre bu proje, yalnızca yerel bir başarı değil; küresel iklim kriziyle mücadelede de örnek gösterilebilecek bir model. Çölün ortasında başlayan bu yeşil dönüşüm, doğanın doğru müdahalelerle nasıl yeniden canlandırılabileceğini gözler önüne seriyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23