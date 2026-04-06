Çöl yeşile döndü! 60 milyar ağaçla iklim değişti

Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olarak bilinen Taklamakan Çölü, yıllar süren çalışmaların ardından şaşırtıcı bir dönüşüm yaşadı. Çin’in 1978 yılında başlattığı dev ağaçlandırma projesi tamamlandı ve çölün etrafı yaklaşık 3 bin kilometrelik kesintisiz bir yeşil kuşakla çevrildi.

Toplamda 60 milyardan fazla ağaç ve çalının dikildiği proje, yalnızca çölleşmeyi durdurmakla kalmadı; aynı zamanda bölgenin iklim dengesini de değiştirdi.

KARBON YUTAĞINA DÖNÜŞTÜ

Bilimsel verilere göre, oluşturulan yeşil kuşak artık atmosfere saldığından daha fazla karbondioksit emiyor. Bu durum, Taklamakan Çölü’nün bir “karbon yutağı” haline geldiğini gösteriyor.

Yapılan ölçümlerde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı:

Yıllık yağış miktarı iki katına yakın arttı

Kum fırtınalarının sayısı üçte bire düştü

Toz emisyonlarında ciddi azalma yaşandı

DOĞA YENİDEN CANLANDI

Araştırmalar, özellikle yağışlı dönemlerde bitki örtüsünün fotosentez hızının arttığını ortaya koyuyor. Uydu verileri, bu süreçte atmosferdeki karbondioksit seviyesinin belirgin şekilde düştüğünü doğruluyor.

Bölgedeki çiftçiler için ise bu dönüşüm, daha temiz hava, daha az zarar gören tarım alanları ve daha verimli üretim anlamına geliyor.

Uzmanlara göre bu proje, yalnızca yerel bir başarı değil; küresel iklim kriziyle mücadelede de örnek gösterilebilecek bir model. Çölün ortasında başlayan bu yeşil dönüşüm, doğanın doğru müdahalelerle nasıl yeniden canlandırılabileceğini gözler önüne seriyor.