  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hizbullah, katil sürüsüne ait 52 hedefi vurdu
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Hizbullah, Lübnan’ın güneyi ile İsrail’in kuzeyindeki askeri hedeflere yönelik roket ve İHA saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Örgüt, son saldırı dalgasında toplam 52 hedefin vurulduğunu ileri sürdü.

Hizbullah, İsrail ordusuna yönelik saldırılarını yeni bir dalgayla sürdürdüğünü açıkladı. Yapılan duyuruda, hem Lübnan'ın güney sınır hattında hem de İsrail'in kuzeyindeki askeri noktaların hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah, İsrail ordusuna karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, hem Lübnan’ın güney sınır hattında hem de İsrail’in kuzeyindeki askeri noktaların hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyinde ise Hadera, Nehariye ve Safed kentlerine saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Ayrıca, Yukarı Celile bölgesi ile Yuval, Hulata, Yiron, Sasa, Şilomi, Horfeis, Hanita, Liman, Kiryat Şimona, Malikiye, Metula, Margaliot ve Maalot Tarshiha yerleşimlerinin de hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ile Lübnan'ın güneydoğu sınırında bulunan ve kullanım dışı olan Fatima Kapısı bölgesinde toplanan İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail ordusuna ait lojistik üssünün roketlerle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait hedeflere 52 saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1497'ye çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dav

Katil sürüsü Eşkiya Devlet önvanına sahip bir örgüt. Onun için Devlet demek yanlış
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23