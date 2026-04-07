Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı: 'Yakında ölüp gideceğim'
Uzun zamandır MS hastalığı ile mücadele eden Şarkıcı Serdar Ortaç, ''Yakında ölüp gideceğim'' sözleriyle vasiyetini açıkladı.
Türk pop müziğinin sevlen isimlerinden Serdar Ortaç, uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ediyor. Ortaç son olarak sözleri ve açıkladığı vasiyetiyle sevenlerinin yüreğini yaktı. Bakın vasiyeti neymiş...
Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınlarla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, son yaptığı açıklamalarla sevenlerini derinden etkiledi.
"ŞARKILARIMI YAŞATIN" Sevenlerine seslenen ünlü şarkıcı, "Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Bunlara sağlığımda klip çekmediler. Kimseye ulaştırmadılar” dedi.
"35 YILDIR AYAKTAYIM" Sanat hayatında zor dönemler geçirdiğini de dile getiren Ortaç, “Herkes elinden geleni yaptı ben batayım diye ama hâlâ batmadım, 35 sene oldu” ifadelerini kullandı
"YAKINDA ÖLÜM GİDECEĞİM" Sözlerinin sonunda ise ünlü şarkıcı, “Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın” diyerek hayranlarına duygusal bir mesaj verdi./ kaynak: internethaber
