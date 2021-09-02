Ferhan Şensoy'dan sonra bir 'meyhaneci' daha ortaya çıktı! 70 yıldır İslam ile mücadele ettiklerini itiraf etti

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Cihat Tamer, Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Tamer, Ferhan Şensoy ve diğer sahne arkadaşları ile birlikte İslam dininden duydukları rahatsızlığı skandal ifadelerle anlattı:

"Bu ülkeyi 70 senedir din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz biz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı hep."

Kendisinin de konuşma esnasında alkollü olduğu düşünülen Cihat Tamer, bir ölünün arkasından, şu ilginç ifadeleri kullandı: "Şimdi o, Münir abisi, Erol abisi, Levent.. Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlar."