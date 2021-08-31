Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy kimdir? Ferhan Şensoy kaç yaşında?

Ferhan Şensoy, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Peki Ferhan Şensoy kimdir? Ferhan Şensoy nereli?

Ferhan Şensoy kimdir?

Ferhan Şensoy, 26 Şubat1951 tarihinde, bir ilkokul öğretmeni olan Müjgan Şensoy ve ÇarşambaBelediye Başkanı, tüccar Yusuf Cemil Şensoy’un çocukları olarak Samsun’un Çarşamba ilçesinde dünyaya geldi. İki yaşındayken, kız kardeşi Ragıbe’nin doğumunun ardından, 1956’da da Ahmet Vildan adlı bir erkek kardeşi oldu. 1957’de, Samsun’daki Gazi Osman Paşa İlkokulu’na giden Şensoy, daha sonra 1961’de girdiği Galatasaray Lisesi’nde bir süre öğrenim gördüyse de liseyi, 1970’te Çarşamba’da bitirdi.

Şensoy’un öykü ve şiirleri ilk kez 1969’da Yeni Ufuklar ve Soyut Dergisi’nde yer almasının ardından yazdığı skeçler de ilk olarak Devekuşu Kabare'de, 1970 yılında oynanmaya başladı.

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mn Yeni Ufuklar’da öyküleri yayınlan Şensoy, Je M'en Fous Bilader isimli yarı Fransızca yarı Türkçe bir oyun yazdı ve kurduğu Galatasaray Oyuncuları isimli amatör toplulukla Haldun Taner'in önderliğinde, Devekuşu Kabare Tiyatro'sunun salonunda prova yaptı. Bu oyun Galatasaray’ın Fenerbahçe tesislerinde bir akşam yemeğinde sergilendi.

1971’de, Ayfer Feray Tiyatrosu’nda, Grup Oyuncuları ile beraber profesyonel oyunculuğa adım atan Şenşoy, ilk profesyonel yönetmenlik deneyimini de, Paravana Kabare’nin sergilediği, Güm Güm Güm adlı İsmet Küntay oyununda yaşadı.

1972’de Fransa’ya giden Şensoy, tiyatro öğrenimine Strazburg'da Ecole Superieure d'Art Dramatique adlı okulda başladı.

1973’te, yönetmen Jerome Savary'nin asistanlığını yaptığı, Magic Circus - De Moise A Mao’da oynayan Şensoy, ilk oyun denemesi olan Güle Güle Godot'yu, Fransızca olarak Godot Go Home ismiyle yazdı. Fransızca bir kolaj oyun olan Proche - Orient Lointain!’i, Fransızca'ya çevrilmiş, Nazım Hikmet, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Yunus Emre gibi Türk yazarların metinlerini de kullanarak yazdı. Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 31 Ağustos 2021 tarihinde vefat etti.