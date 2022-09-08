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Spor Ferencvaros-Trabzonspor! Muhtemel 11'ler, hangi kanalda, hangi saatte?
Spor

Ferencvaros-Trabzonspor! Muhtemel 11'ler, hangi kanalda, hangi saatte?

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, gruptaki ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 16:29:00 -
Ferencvaros-Trabzonspor! Muhtemel 11'ler, hangi kanalda, hangi saatte?

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, gruptaki ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor, Ferencvaros'a konuk oluyor.

Groupama Arena'da oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. İtalyan hakem Fabio Maresca düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Giovanni Baccini ve Davide Imperiale olacak. Ferencvaros-Trabzonspor maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Eksikler

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

Sakatlıkları düzelen Hamsik ve Uğurcan Çakır'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferleri Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez, Jean-Philippe Gbamin ve Naci Ünüvar'da UEFA kadrosuna bildirildi ve bu maç için forma şansı bekliyor.

FERENCVAROS-TRABZONSPOR

MUHTEMEL 11'LER

FERENCVAROS: Bogdan, Wingo, Knoester, Kovacevic, Civic, Nguen, Laidouni, Esiti, Traore, Auzqui, Mmaee.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok.

HAKEM: Fabio Maresca
STAT: Groupama Arena
SAAT: 22:00
YAYIN: EXXEN

 

 

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