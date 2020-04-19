  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ferdi Tayfur'dan kötü haber! Tedavi çağrısı yapıldı

Ferdi Tayfur, sağlık durumuyla ilgilili 'Böbreklerimde rahatsızlık vardı, diyalize bağlanmam gerektiği söylendi. Şimdi diyalize bağlanıyorum ve gayet iyiyim ama doktorlar böbrek nakli öneriyorlar.' ifadelerini kullanmıştı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, diyalize girdiğini açıklayan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u tedavisi için Antalya'ya davet etti.

2020-04-19 00:06:00 -
Ferdi Tayfur'dan kötü haber! Tedavi çağrısı yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, diyalize girdiğini açıklayan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u tedavisi için Antalya'ya davet etti.

Ünal, sosyal medya hesabından, Ferdi Tayfur'un, katıldığı bir programda diyalize girdiğini ve doktorların böbrek naklini önerdiğini söylediği haberi paylaştı.

Prof. Dr. Ünal, "Şarkıları ve beyefendi kişiliğiyle gönlümüzde ayrı bir yeri olan Ferdi Tayfur'a geçmiş olsun diyorum. Dilerse kendisini Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezimizde misafir edip, gerekli tedaviyi uygulamaktan memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vbc

Ne olmuş ferdi böyle şaftı kaymış adamın.
  • Yanıtla

atakan699

gecmis olsun. eger uzun zaman kortison kullandiysa böbrekler iflas eder, kortison hemen birakmasi lazim belki böbreklerini böyle kurtarabilir. eger tansiyonu varsa ferdi bey cok cok az serum alin cünki tuzlu serim felc yapiyor
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı