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Spor Ferdi Kadıoğlu'nun yaptıkları Türkiye'yi yaktı
Spor

Ferdi Kadıoğlu'nun yaptıkları Türkiye'yi yaktı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 22:57:00 -
Ferdi Kadıoğlu'nun yaptıkları Türkiye'yi yaktı

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan'a karşı oynadığı maçın ilk yarısında Ferdi Kadıoğlu'nun yenilen goldeki hatası ve kanadında verdiği boşluklar büyük tepkilere neden oldu.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarında üst üste pozisyonlar bulan Ay-Yıldızlılar, 20. dakikada kalitesine yakışmayacak bir gol yedi.

Ferdi'nin kanadını kullandılar

Sol bekte şans bulan Ferdi Kadıoğlu, büyük boşluklar verdi. Özellikle Stanisic, Pasalic ve Kovacic'in sağ kanada yaptığı baskı, tehlikeli alanlar doğurdu. Yenilen golde de ofsaytı bozan Ferdi, alışılmış görüntüsünden uzak kaldı ilk yarıdaki performansıyla. Futbolseverlerden Ferdi'nin performansı hakkında çok sayıda yorum geldi.

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