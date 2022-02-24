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Spor Ferdi Kadıoğlu’nun geleceği belli oluyor
Spor

Ferdi Kadıoğlu’nun geleceği belli oluyor

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde sona geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 14:17:00 -
Ferdi Kadıoğlu’nun geleceği belli oluyor

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde sona geldi.

Taraflar, kontrat süresi ve maaş konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeri ile son detayları görüştükten sonra anlaşmayı resmileştirecek.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 22 yaşındaki futbolcunun yurt dışından da bir çok talibi var.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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