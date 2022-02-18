Ferdi Kadıoğlu'ndan sözleşme açıklaması
Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag maçının ardından düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen sözleşme sorusunu cevapladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile mücadele etti. Çekya ekibi, karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Ferdi Kadıoğlu, sözleşme ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.
Ferdi, "Menajerim, Fenerbahçe'yle olan görüşmelerini ilerletiyor. Menajerim ve Fenerbahçe'nin gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim" dedi.