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Spor Ferdi Kadıoğlu kararını verdi
Spor

Ferdi Kadıoğlu kararını verdi

18 yaşında imza attığı Fenerbahçe'de, özellikle Vitor Pereira'nın taktiğinde adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sarı lacivertliler ile görüşmelerini sürdüren genç yıldızdan taraftarı sevindiren bir haber geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 09:53:00 -
Ferdi Kadıoğlu kararını verdi

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonun başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri ile yönetim arasında devam eden pazarlıkta anlaşmanın sağlandığı iddia edildi.

Genç yıldızın önümüzdeki günlerde 4+ 1 yıllık yeni kontrata imzayı atacağı belirtiliyor.

Ferdi'nin garanti ücreti 1 milyon euro'nun üzerine çıkarılacak. Bir miktar da imza parası verileceği konuşulanlar arasında.

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