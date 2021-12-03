Ferdi Kadıoğlu kararını verdi!

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, hangi milli takımı seçeceği konusundaki kararını verdi.

Kanada, Hollanda ve A Milli Takımımızda görev yapma hakkına sahip olan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi tercih etti.

Genç yıldız, henüz bu kararı resmi olarak açıklamadı ancak yakın çevresiyle paylaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun resmi açıklamayı da yılbaşına kadar yapacağı belirtildi.

Portekiz maçı kadrosuna çağırılabilir

Ferdi'nin A Milli Takımımızı seçtiğini açıklamasının ardından, teknik direktör Stefan Kuntz'un da genç yıldızı Dünya Kupası play-off yarı finalinde Portekiz ile oynayacağı kritik karşılaşmanın aday kadrosuna davet etmesi bekleniyor.

Ferdi Kadıoğlu, bu kararıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek. Sarı-lacivertli yönetimin Ferdi'ye yakın zamanda 5 yıllık yeni bir sözleşme önereceği bildirildi.

7 Eylül 1999 doğumlu Ferdi, Hollanda'da Nec Nijmegen altyapısında yetişti.Fenerbahçe, henüz 18 yaşındayken oyuncuya 1.4 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattı. İlk 2 sezonunda istenen süreleri alamasa da Pereira döneminde ligde sadece bir maç kaçırdı.