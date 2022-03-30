Fenomen Taha Duymaz'la ilgili şok gelişme

Çektiği yemek videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde bir video yayınlayarak yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi. Yaşadıklarından dolayı isyan eden Duymaz, "Benim kime ne zararım var biri söylesin. Ne zaman dışarı çıksam birileri bana sataşıyor, bıçak çekiyor" dedi.

Mütevazi evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla tanınan 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, bıçaklı saldırıya uğradığını anlatarak isyan etti.

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve 1,2 milyon takipçisi bulunan genç fenomen, gözyaşları içinde çektiği videoda "Arkadaşlar merhaba, şu anda çok kötüyüm, çok sinirliyim. Kusura bakmayın video çektiğim için ama artık bir yerden başlamam gerektiğini düşünüyorum. Az önce yolda yürüyordum. Resmen bıçaklı saldırıya uğradım. Resmen bıçak çektiler bana. Bir değil, iki değil, üç değil" dedi.

Sürekli eleştirilmekten yorulduğunu söyleyen Taha Duymaz, şöyle konuştu: "Siz benden ne istiyorsunuz gerçekten artık anlamıyorum. Her attığım adımda biri laf atıyor, biri şunu yapıyor, bunu yapıyor. Benim kime ne zararım var biri söylesin. Yıllardır susayım diyorum ama ben artık kaldıramıyorum. Ne zaman dışarı çıksam birileri bana sataşıyor, bıçak çekiyor. Ben artık çok yoruldum. Ben ailesine bakmaya çalışan bir gencim. Hiçbirinize bir zararım yok. Benim neler çektiğimi hiç kimse bilmiyor. Ben herkesten saklıyorum. Ama artık burama kadar geldi" ifadelerini kullandı.

Taha Duymaz kimdir?

Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı Güveççi Köyü'nde yaşayan Taha Duymaz, küçük yaşına rağmen çok basit malzemelerle lezzetli tarifler hazırlıyor. Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı 4. Sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Taha Duymaz, zamanının çoğunu köyünde geçiriyor.

Hastalığından dolayı arabaya binemediği belirtilen Taha Duymaz’ın yemek videoları kız kardeşi tarafından çekiliyor ve yemek hazırlaması esnasında kız kardeşi de kendisine bazen yardımcı oluyor. 2003’te doğan Taha Duymaz, 7 kız, 5 erkek olmak üzere 12 çocuklu bir aileye mensup. İlkokul 4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, annesinin kronik astım, sedef ve migren hastası olduğunu, 20 senedir psikolojik ilaçlar kullandığını söylerken, babasının ise koah hastası olduğunu açıklamıştı.

Taha Duymaz, ünlü isimlerin de desteğiyle çok sayıda takipçi kazanmıştı. 12 kardeş olduklarını ve küçüklükten beri mutfak işlerine ilgi duyduğunu anlatan Taha Duymaz, elindeki az imkanla küçük mutfağında yemekler yaparak sosyal medyada paylaştığını ifade etmişti. Küçüklükten beri yemek yapmaya ilgili olduğunu söyleyen Taha Duymaz, devamlı mutfak işlerinde annesine yardım ettiğini kaydetmişti.