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Fenilketonüri hastalığını biliyor musunuz?

Beyinde difenilanilin enziminin fazla salgılanması sonucu ortaya çıkan ve çocukta zihnî ve bedenî geriliğe sebep olan “Fenilketonüri hastalığı”, bebeğin topuğundan alınan 2 damla kan ile teşhis ediliyor ve erken yapılan tedavi çocuğun geri zekalı olmasını engelliyor.

25 Kasım 2018 Pazar 18:00
Fenilketonüri hastalığını biliyor musunuz?

Fenilketonüri Türkiye'de, akraba evliliğinin fazla olması yüzünden çok görülüyor. Maalesef Türkiye'de 4 kişiden biri akraba evliliği yapıyor, evliliklerin yüzde 70'i ise birinci dereceden akrabalar arasında yapılıyor.

Beyinde difenilanilin enziminin fazla salgılanması sonucu ortaya çıkan, çocuğun zihnî ve bedenî gelişimini engelleyen genetik geçişli Fenilketonüri'nin sebebi ise akraba evliliği.

Almanya'da 9 binde bir,

İngiltere'de 10 binde bir,

Fransa'da 18 binde bir,

Japonya'da 60 binde bir iken

Türkiye'de 4 binde bir görülüyor bu vahim hastalık.

HER YIL 400 BEBEK HASTA DOĞUYOR

Türkiye'de her yıl 1 milyon 500 bin çocuk dünyaya geliyor. Bunun anlamı Türkiye'de her yıl yaklaşık 400 Fenilketonürili bebek doğuyor demek. Türkiye'de halen bilinen 2 bin 284 Fenilketonüri hastası bulunuyor. Kayıt altında olmayan rakamlar tahmini olmaktan öteye geçmiyor.

TEŞHİS KOLAY AMA TEDAVİSİ YILLIK 18 BİN LİRAYI BULUYOR!

Fenilketonüri, çocuk doğduktan 24-72 saat arasında topuğundan alınan 2 damla kan ile teşhis ediliyor ve yurtdışından getirilen özel mamalarla çocukta görülecek zeka ve bedensel gerilik önlenebiliyor. Bir Fenilketonürili hastanın devlete 1 yıllık maliyeti 18 milyar lirayı buluyor.

1987 yılında Fenilketonüri tarama programı başlatan ve kan alma oranı yüzde 5 olan Sağlık Bakanlığı, geçen yıllar içinde kan alma oranını yüzde 70'in üzerine çıkardı. Bakanlık, Türkiye'yi Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Erzurum ve Samsun olmak üzere 7 bölgeye ayırdı. Artık, çocuklardan alınan kanlar bu bölgelerdeki Hıfzıssıhha Merkezlerinde toplanıp tetkik ediliyor.

Fenilketonüri olduğu belirlenen çocukların tedavileri bu merkezlerde yapılıyor. Böylece, çocukların bedenî ve zihnî gelişimi şansa bırakılmayacak.

1 LİRA İLAÇ BİR BEBEĞİ KURTARIYOR

Öte yandan Bakanlık Fenilketonüri Programını yürütürken, Hipotroid programını da yürütmeye başladı. Artık topuktan iki damla kan değil, dört damla kan alınıp Fenilketonüri testi yapılırken, Hipotroid testi de yapılıyor.

İyot eksikliği ve akraba evliliğinden kaynaklanan Hipotroid Türkiye'de 2 bin 600 kişide bir görülüyor. Yılda ortalama 600 vaka bekleniyor.

Bebekte iyot eksikliği 6. ayda zekanın sıfırlanmasına sebep oluyor. Bakanlık ise çocuğa teşhis konulduktan sonra 1 liralık ilaç tedavisi uyguluyor.

1 liralık ilaç çocuğun zihin özürlü olmasını engelliyor. Bakanlık yetkilileri, ailelere "Çocuğunuzun zekasını şansa bırakmayın" uyarısında bulunuyor.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:00
  1. Samsun
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Erzurum
  5. Bursa
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. Fenilketonüri hastalığı
  9. Hipotroid
  10. bebek zekası

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