Fener'in yeni sol beki takımla çalıştı
Sarı-Lacivertliler’de Caner Erkin’in kadro dışı bırakılmasıyla Kasımpaşa’dan transfer edilen Çağtay, takımla tanıştı ve çalışmalara başladı.
Süper Lig’de 2021-2022 sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Lacivertliler’de Caner Erkin’in kadro dışı bırakılmasıyla Kasımpaşa’dan transfer edilen Çağtay, takımla tanıştı ve çalışmalara başladı.
Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürülen idman, taktik çalışmalarla devam etti.
Yeni transfer Çağtay Kurukalıp antrenmanda takımla çalışırken, sağlık kontrolünden geçirilen Burak Kapacak idmanda yer almadı.
Fenerbahçe’de hafif sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz ve Jose Sosa takımla çalıştı.