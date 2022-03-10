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Spor Fener'e Almanya'dan stoper geliyor
Spor

Fener'e Almanya'dan stoper geliyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli yönetim, Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Kim Min Jae'yi yüksek bir bonservis bedeliyle elinden çıkartmayı planlıyor. Güney Koreli savunmacının alternatifleri için harekete geçen Fenerbahçe, Almanya'dan sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 11:33:00 -
Fener'e Almanya'dan stoper geliyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli yönetim, Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Kim Min Jae'yi yüksek bir bonservis bedeliyle elinden çıkartmayı planlıyor. Güney Koreli savunmacının alternatifleri için harekete geçen Fenerbahçe, Almanya'dan sürpriz bir ismi gündemine aldı. 

Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin talipleri artarken sarı-lacivertliler de Güney Koreli savunmacının alternatiflerine bakıyor. Ayrıca İtalyan basınında Güney Koreli savunmacı için Juventus'un da devrede olduğu ifade edildi.    

Aspor'un haberine göre Fenerbahçe'nin Kim Min Jae'nin alternatifi olarak Bochum'un 20 yaşındaki savunmacısı Armel Bella Kotchap'ı düşündüğü öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekip, Güney Koreli savunmacının takımdan ayrılması halinde Armel Bella Kotchap'ı kadroya katmayı planlıyor.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bochum forması giyen 20 yaşındaki stoper, bu sezon 20 karşılaşmada forma giydi.

Armel Bella Kotchap ayrıca Almanya U-21 Milli Takımı'nda da oynuyor.

20 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

ARMEL BELLA KOTCHAP KİMDİR?

11 Aralık 2001'de Fransa'nın Paris şehrinde dünyaya gelen Armel Bella Kotchap aslen Kamerun uyrukludur. 2009 yılında futbola Ahlen altyapısında başlayan 1.90 boyundaki savunmacı sırasıyla Borussia Mönchengladbach, Unterrath, Duisburg formasını giydi. 2017 yılında şu anda formasını giydiği Bochum'a transfer olan 20 yaşındaki savunmacı, alt yaş kategorilerinde ise Almanya Milli Takımı'nı seçti. 1.90 boyunda olan Armel Bella Kotchap, sağ ayağını kullanıyor ve savunmasının ortasında forma giyiyor.

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