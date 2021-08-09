Fener’de rotayı Danimarka’ya çevirdi
Galatasaray’ın Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki genç savunmacı Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşmaya varması sonrası bu pazara ezeli rakibi Fenerbahçe’de girdi.
Galatasaray’ın Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki genç savunmacı Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşmaya varması sonrası bu pazara ezeli rakibi Fenerbahçe’de girdi.
Sarı lacivertli ekibin Kopenhag’ın genç hücumcusu Jonas Wind ile ilgilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de santrfor arayışları sürüyor. Fransız basını, sarı lacivertli ekibin Danimarka'da Kopenhag forması giyen Jonas Wind ile ilgilendiğini öne sürdü.
Fenerbahçe’nin golcü futbolcu için bonuslarla birlikte 9 milyon avroyu gözden çıkardığı iddia edildi.
22 yaşındaki futbolcu için sarı lacivertlilerin 7 milyon avro artı 2 milyon avro bonusluk bir teklif yaptığı kaydedildi.
Kopenhag'ın altyapısında yetişen Wind, geçen sezon 18 Lig maçında 11 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Vedat Muriç'in İtalya’da kalmaya sıcak bakması, Leipzig’in ise Sörloth’tan yüksek bonservis beklentisi nedeniyle bu futbolcuları şimdilik beklemeye alan Fenerbahçe, birçok farklı seçeneği değerlendiriyor.