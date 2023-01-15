Fenerbahçe'yi Valencia ipten aldı! Galatasaray mağlubiyeti sonrası...
Galatasaray mağlubiyeti sonrası Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep FK’ye konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenerek zirve yarışında yoluna devam etti. Fenerbahçe’nin golleri Valencia’dan gelirken, ev sahibi ekibin tek golü Kitsou’dan geldi.
Galatasaray mağlubiyeti sonrası Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep FK’ye konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenerek zirve yarışında yoluna devam etti. Fenerbahçe’nin golleri Valencia’dan gelirken, ev sahibi ekibin tek golü Kitsou’dan geldi.
9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Konuk ekibin gelişen atağında Crespo’nun sağdan uzun ortasına hareketlenen Valencia, ceza sahası içinde Ertuğrul Ersoy’un müdahalesi kaleci Günay Güvenç’i yanıltınca, bir anda topu önünde buldu. Valencia, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını 1-0 üstün duruma getirdi.
28. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Jevtavic’in pasıyla buluşan Sagal’ın sert vuruşunda, meşin yuvarlık kaleci Altay Bayındır’da kaldı.
40. dakikada Gaziantep FK beraberliğe yaklaştı. Sağ kanatta gelişen atakta Maxim, topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Markovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
53. dakikada Emre Mor’un pasında Valencia müsait pozisyonda topa vuramadı ve savunma tehlikeyi önledi.
55. dakikada ev sahibi ekip Kitsou’nun golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1
63. dakikada Mert Hakan’ın pasıyla topla buluşan Alioski’nin sert ortası dışarı gitti.
66. dakikada Kitsou’nun pasıyla topla buluşan Sagal’ın ceza sahası dışından sert vuruşu direğin dibinden auta gitti.
67. dakikada Emre Mor’un ceza sahası önünden ara pasıyla topla buluşan Batshuayi’nin sert vuruşunu kaleci Günay güçlükle kornere çeldi. 68. dakikada Alioski’nin ortasında King’in kafa vuruşunu kaleci Günay yine kurtardı.
70. dakikada Sagal ikinci sarı kartla oyundan atıldı. 73. dakikada Rossi’nin sert ortasında Ertuğrul araya girerek tehlikeyi önledi.
80. dakikada Valencia’nın pasında topla buluşan Diego Rossi’nin sert şutu auta gitti.
82. dakikada Crespo’nun sert şutu savunmadan kornere çıktı.
86. dakikada Arda’nın korner vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Enner Valencia’nın şutu auta gitti.
90+1. dakikada Rossi’nin pasında topla buluşan Valencia şık bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 1-2