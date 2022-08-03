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Spor Fenerbahçe'yi nasıl bir ceza bekliyor? İşte cevabı...
Spor

Fenerbahçe'yi nasıl bir ceza bekliyor? İşte cevabı...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada bazı taraftarlardan gelen Vladimir Putin tezahüratının faturası belli oluyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 22:39:00 -
Fenerbahçe'yi nasıl bir ceza bekliyor? İşte cevabı...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada bazı taraftarlardan gelen Vladimir Putin tezahüratının faturası belli oluyor.

UEFA, Fenerbahçe'nin Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yapması nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

"Uygunsuz davranış" tanımıyla açılan soruşturmadan sorumlu müfettiş raporunu UEFA Disiplin Kurulu’na sundu.

NTV Spor'a göre; raporda ceza resmiyet kazandıktan sonra Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında oynayacağı ilk iç saha maçında 10 bin koltuğun boş bırakılması ve para cezası içeren cezai işlem önerisi yer aldı.

Raporu değerlendirmeye alan UEFA Disiplin Kurulu, kısa süre içerisinde kararını açıklayacak.

Fenerbahçe, yarın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Kadıköy’de Slovacko’yu konuk edecek.


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