Fenerbahçe'yi kahreden, Ali Koç kongreye mi gidiyor?

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri hiçbir başarı elde edemeyen ve tarihinin en kötü Fenerbahçesini yıllardır izleten Başkan Ali Koç'un taraftarların yoğun tepkisine rağmen kongre kararı alıp almayacağı büyük merak konusu oldu. Koç'un olağanüstü kongre çağrılarına kulak asmayıp, iki yıl daha görevinin başında olacağı gelen bilgiler arasında

Fenerbahçe'de son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından neredeyse her maçta taraftar, yönetimi ve başkanı istifaya çağırıyor. Bunun yanı sıra, birçok dernek, taraftar platformu ve camianın önde gelen isimleri de benzer görüşleri ifade ediyor. Olağanüstü kongre çağrılarının ardından Başkan Ali Koç kararını verdi.

2018-19 sezonundan bu yana görevde olan Başkan Koç ve yönetimi, bu sezon da şampiyonluk hedefinden uzak kaldı. Bunun yanı sıra sürekli değişen teknik adamlar, etkisiz futbol ve istikrarsızlık sonrası tepki çok büyük oldu.

TARAFTAR HER MAÇ İSTİFA DİYOR!

Son dönemde neredeyse her maçta taraftar, yönetimi ve başkanı istifaya çağırıyor. Ayrıca birçok dernek, taraftar platformu ve camianın önde gelen isimleri de benzer görüşleri ifade ediyor.

Başkanın en azından olağanüstü kongreye gidip güven tazelemesi gerektiğini belirtiyor. Ancak Başkan Ali Koç, bu baskılara ve taleplere rağmen görev süresini tamamlamadan seçime gitmeyi düşünmüyor.

Yeni sezon hazırlıkları için yurtdışında temaslarda bulunan Koç’un ilk hedefi, Joachim Löw’ü takımın başına getirmek... Löw ya da yakın kalibredeki bir teknik adamın göreve gelmesi, camiadaki tepkileri azaltacak ve zaman kazandıracak.

Bu sayede 2022-23 sezonuna güçlü bir teknik adam ve iyi bir kadro ile girilecek, şampiyonluk hedefi için mücadele başlayacak. Bu sezonun ardından 2 yıl daha görev süresi bulunan başkan Koç’un hedefi, bu iki yıl içinde şampiyonluk sevinci yaşamak ve kongreye bu şekilde gitmek...

Başkan Koç’un olağanüstü kongreye gitmek istememesi sonrası muhalefet de hareketlilik başladı. Kulübün bir an önce seçime gidebilmesi için kongre üyelerinden imza toplanmaya başlanacağı öğrenildi.