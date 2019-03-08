Fenerbahçe'ye zorlu maç öncesi taraftar desteği Medipol Başakşehir maçı öncesinde taraftarlar Fenerbahçe'ye moral verdi.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'ye karşılaşma öncesinde taraftarları moral verdi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra kamp yapacağı otele geçen sarı-lacivertli takımı, taraftarları karşıladı. Otelin önünde toplanan taraftarlar, futbolcu ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. Meşaleler yakan taraftarlar, uzun süre destek tezahüratları yaptı.

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