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Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber! Başakşehir maçında forma...

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcularından Nabil Dirar'ın, Medipol Başakşehir maçında forma giymesinin zor olacağı belirtildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 01:51
Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber! Başakşehir maçında forma...

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kritik eksik.

Sol arka alt adalesinde ağrısı bulunan ve bu nedenle Rizespor maçında da forma giyemeyen Nabil Dirar, Rizespor maçında da forma giyememişti. Son idmana da çıkamayan Faslı oyuncunun, Başakşehir'e oynayamayacağı öğrenildi.

Sağlık ekibi tarafından uzun süredir tedavi altında tutulan Nabil Dirar için 'Oynayabilir' raporunun da verilmediği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Andre Ayew'in de cezalı olması nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal'ın kanatlarda Mathieu Valbuena ve Victor Moses'a şans vereceği ifade edildi.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 01:51
  1. Rize
  2. Fenerbahçe
  3. Nabil Dirar
  4. Medipol Başakşehir

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