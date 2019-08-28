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Fenerbahçe’ye yeni sponsor

Fenerbahçe’nin 2019-2020 voleybol sezonunda teknik spor giyim resmi tedarik sponsoru Bil Group bünyesinde faaliyet gösteren aktif spor giyim markası Bilcee oldu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:21
Fenerbahçe’ye yeni sponsor

Fenerbahçe’nin 2019-2020 voleybol sezonunda teknik spor giyim resmi tedarik sponsoru Bil Group bünyesinde faaliyet gösteren aktif spor giyim markası Bilcee oldu.


Sarı-lacivertli kulüp, sponsorları arasına bir yenisini daha ekledi. Anlaşmaya göre; yeni sponsor sarı-lacivertli kulübün, voleybol branşındaki kadın ve erkek takımları ile altyapı takımlarının yanında olacak. Firma söz konusu takımların 2019-2020 sezonunda giyeceği kamp, antrenman ve maç günü ürünlerini özel olarak tasarladı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:21
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