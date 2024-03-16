Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi kötü haber
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union Saint-Gilloise ile karşılaşan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku yaşandı. Yandaş, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek..
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union Saint-Gilloise ile karşılaşan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku yaşandı.
Oyuna 75. dakikada giren Mert Hakan, maçın son anlarında yaşadığı sakatlık sebebiyle kenara gelmek zorunda kaldı. Deneyimli futbolcunun yerine Muhammet Zeki Dursun oyuna dahil oldu.
Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.