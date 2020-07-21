Fenerbahçe’ye Tanzanyalı golcü!

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe, Aston Villa'ya büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Mbwana Samatta için düğmeye bastı.

Sarı-lacivertli kurmaylar Samatta'nın kiralanması için Aston Villa yönetimiyle temasa geçti.

Aston Villa'nın küme düşmesi durumunda Tanzanyalı golcünün başka bir takıma gitmesine izin verilmesinin sözleşmesinde yer aldığı da iddia ediliyor.

Samatta'nın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor. 27 yaşında ve 1.83 boyundaki Mbwana Samatta, oldukça güçlü bir fiziğe sahip.